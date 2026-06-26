OM: geen strafvervolging na dodelijke aanvaring in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een binnenvaartschipper niet strafrechtelijk naar aanleiding van een aanvaring waarbij twee dodelijke slachtoffers vielen. Het ging om een 24-jarige man uit Haarlem en een 30-jarige man uit IJmuiden.

Het incident vond plaats op 26 oktober 2025 in de buurt van de Afrikahaven in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Uit politieonderzoek blijkt volgens het OM dat het binnenvaartschip rechtdoor voer in de richting van het Noordzeekanaal. Het andere vaartuig, een klein werkvaartuig (een zogenoemde vastmaakvlet), voer op datzelfde moment richting de Zanzibarhaven.

Als kleiner schip had de vastmaakvlet voorrang moeten verlenen aan het binnenvaartschip. In plaats daarvan kruiste het vaartuig vóór het binnenvaartschip, waarna de aanvaring plaatsvond.

Niet vast te stellen

Volgens het OM is niet vast te stellen dat de binnenvaartschipper schuldig is aan het ongeluk. Daarom kan hij niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor 'dood door schuld'. Er is volgens het OM daarnaast ook geen sprake van strafbaar gedrag en handelen door de binnenvaartschipper.