Buurt Alkmaar in shock na gezinsdrama: 'Maakten laatst nog gelukkige indruk'

Buurtbewoners in Alkmaar zijn flink geschrokken van het gezinsdrama van woensdagmiddag aan de Stikkelwaard. In een woning werden drie lichamen aangetroffen. De politie liet eerder weten dat ze niet door toedoen van een ander om het leven zijn gekomen. “Zoiets doet wat met de buurt,” zegt een buurtbewoonster tegen Hart van Nederland.

De vrouw woont vlakbij het gezin en vertelt dat het gaat om een jonge vader, moeder en hun zoontje van ongeveer drie jaar oud. Ze zag het gezin vorige week nog samen wandelen. "Ze hadden kort geleden nog uitgebreid de verjaardag van hun zoontje gevierd. Ze maakten een gelukkige indruk. Ik kan niet achter de voordeur kijken, maar ik kreeg niet de indruk dat er een drama gaande was," vertelt ze.

'Blijft gissen'

Hoe de drie precies zijn overleden, is niet bekendgemaakt. De politie deelde op sociale media bij de laatste update een standaardbericht waarin mensen met zelfmoordgedachten worden opgeroepen om contact op te nemen met 113 Zelfmoordpreventie. Verdere details geeft de politie niet.

Een andere vrouw die in de buurt woont, zegt dat ze heel verdrietig wordt van het nieuws. " Het blijft gissen wat er is gebeurd, maar het blijft een triest geval. Ik vind het vreselijk. Je moet er niet aan denken," zegt ze. Nog een andere buurtbewoner laat weten: "Als je wat had geweten, had je kunnen helpen. Maar in deze buurt is niet veel contact en je ziet elkaar niet zo vaak."

Het onderzoek naar het overlijden is afgerond, laat de politie weten. "Wij begrijpen dat er vragen zijn, maar uit respect voor de nabestaanden doen wij geen verdere inhoudelijke mededelingen."