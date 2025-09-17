Geen anderen betrokken bij doden in Alkmaar, doodsoorzaak nog onbekend

De drie doden die woensdag werden aangetroffen in een woning aan de Stikkelwaard in Alkmaar zijn niet door toedoen van derden om het leven gekomen, meldt de politie op basis van onderzoek. "Er zijn geen aanwijzingen dat er anderen bij betrokken waren", meldt de politie.

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat "het overlijdensonderzoek" hiermee is "afgerond". Verdere details worden uit respect voor de nabestaanden niet gedeeld. "Wij begrijpen dat er vragen zijn, maar uit respect voor de nabestaanden doen wij geen verdere inhoudelijke mededelingen", aldus de politie.

Bij de laatste berichtgeving over de situatie op sociale media plaatste de politie een standaardtekst over dat mensen met zelfmoordgedachten contact kunnen opnemen met 113 Zelfmoordpreventie. Verdere details over wat er gebeurd is, geeft de politie niet.

'Jong gezin'

De politie vond de lichamen in het huis net ten noorden van het station na een melding woensdag rond 11.00 uur. Verslaggever Jelle Akerboom van Hart van Nederland was woensdag ter plaatse en sprak een aantal buurtbewoners. Zij vertellen onafhankelijk van elkaar dat het zou gaan om een jong gezin. Het gezin zou bestaan uit twee jonge ouders en een jongetje van zo'n 3 jaar oud.

Ook zag de verslaggever dat twee overleden katten uit het huis waren gehaald.

ANP