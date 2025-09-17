Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Geen anderen betrokken bij doden in Alkmaar, doodsoorzaak nog onbekend

Ongeluk

Vandaag, 19:03

Link gekopieerd

De drie doden die woensdag werden aangetroffen in een woning aan de Stikkelwaard in Alkmaar zijn niet door toedoen van derden om het leven gekomen, meldt de politie op basis van onderzoek. "Er zijn geen aanwijzingen dat er anderen bij betrokken waren", meldt de politie.

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat "het overlijdensonderzoek" hiermee is "afgerond". Verdere details worden uit respect voor de nabestaanden niet gedeeld. "Wij begrijpen dat er vragen zijn, maar uit respect voor de nabestaanden doen wij geen verdere inhoudelijke mededelingen", aldus de politie.

Bij de laatste berichtgeving over de situatie op sociale media plaatste de politie een standaardtekst over dat mensen met zelfmoordgedachten contact kunnen opnemen met 113 Zelfmoordpreventie. Verdere details over wat er gebeurd is, geeft de politie niet.

'Jong gezin'

De politie vond de lichamen in het huis net ten noorden van het station na een melding woensdag rond 11.00 uur. Verslaggever Jelle Akerboom van Hart van Nederland was woensdag ter plaatse en sprak een aantal buurtbewoners. Zij vertellen onafhankelijk van elkaar dat het zou gaan om een jong gezin. Het gezin zou bestaan uit twee jonge ouders en een jongetje van zo'n 3 jaar oud.

Ook zag de verslaggever dat twee overleden katten uit het huis waren gehaald.

ANP

Lees ook

Drie lichamen gevonden in Alkmaarse woning, politie onderzoekt meerdere scenario's
Drie lichamen gevonden in Alkmaarse woning, politie onderzoekt meerdere scenario's

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.