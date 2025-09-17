Drie lichamen gevonden in Alkmaarse woning, politie onderzoekt meerdere scenario's

In een woning aan de Stikkelwaard in Alkmaar zijn woensdag drie doden aangetroffen. Dat meldt de politie op X. De politie meldt op dit moment nog rekening te houden met alle mogelijke scenario's.

De politie kan op dit moment niet meer informatie delen: "Er gaan veel geruchten rond over de identiteit van de slachtoffers, hun mogelijke onderlinge relatie en de oorzaak van het overlijden. Vanwege het onderzoek kunnen wij op dit moment geen verdere informatie bevestigen of delen. Wij vragen wederom om terughoudendheid."

'Jong gezin'

Buren zeggen volgens De Telegraaf dat op het adres een gezin woont: een man, een vrouw en een kindje. "Nog geen drie jaar denk ik", zegt een man die twee huizen naast het huis woont. Hij omschrijft het gezin als 'jong'. Het kind was een jongetje, zegt hij. "Ze kwamen normaal over. Ik zei altijd gedag, en ze zeiden vriendelijk gedag terug."

Ook andere buurtbewoners weten te vertellen dat het gaat om een jong gezin met een klein kindje.

Eerste melding

Aan de Stikkelwaard is vanochtend rond 11.00 uur een melding binnengekomen bij de politie over "een overlijden". Agenten zijn snel daarop ter plaatse gegaan. De politie deelt niet waar de melding vandaan kwam of door wie die is gedaan.

Op beelden is te zien dat de straat met lint is afgezet en dat er meerdere politievoertuigen aanwezig zijn. Ook medewerkers van de Forensische Opsporing zijn opgeroepen om onderzoek te doen op de locatie.