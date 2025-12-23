Celstraf en tbs voor buurman na misbruik kleinzoon: 'Hij moet nooit meer vrijkomen'

De rechtbank Noord-Holland heeft Robin S. uit Alkmaar veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij misbruikte de minderjarige kleinzoon van zijn buurvrouw en maakte en bezat ook kinderpornografisch materiaal, blijkt uit de uitspraak.

S. leerde de jongen kennen via zijn buurvrouw, Leonie Houthuijzen, de oma van het jonge slachtoffertje. S. wist haar vertrouwen te winnen en bood aan om op te passen als zij naar het ziekenhuis moest voor chemobehandelingen. In een periode van enkele maanden pleegde hij meerdere keren ontucht met de jongen. Dat gebeurde tijdens logeerpartijen, waarbij de jongen bij de verdachte in bed sliep.

Vertrouwen winnen

Het misbruik begon in oktober 2022 en eindigde in april 2024. Leonie was verhuisd naar een 55-pluswoning vanwege haar kankerbehandelingen, waarna ze bevriend raakte met haar buurman Robin S. "Hij was eenzaam en ik heb hem toen aan mijn familie geïntroduceerd. Hij kon goed overweg met mijn kleinzoon en kon helpen als ik weer naar het ziekenhuis moest," vertelde ze eerder aan Hart van Nederland.

2:32 Leonies kleinzoon werd seksueel misbruikt door buurman: 'Niet het eerste slachtoffer'

Het misbruik kwam aan het licht toen de kleinzoon tegen zijn oma vertelde dat hij Robin S. weleens met zijn geslachtsdeel zag spelen, en dat hij ook weleens met dat van hem speelde. Naast die handelingen maakte de man ook foto’s van het naakte lichaam van de jongen, waarbij het geslacht duidelijk in beeld werd gebracht. In zijn woning werden op verschillende gegevensdragers in totaal duizenden afbeeldingen met kinderporno aangetroffen.

Volgens de rechtbank bouwde de verdachte een hechte band op met de jongen en probeerde hij hem los te weken van zijn ouders en oma, om vaker alleen met hem te zijn. Waarschuwingen van de reclassering over dit contact negeerde hij.

Veroordeeld in andere zedenzaken

De man is al drie keer eerder onherroepelijk veroordeeld voor zedendelicten. Deskundigen stellen vast dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is en een pedofiele stoornis heeft. Omdat eerdere behandelingen en toezicht geen effect hadden, en de kans op herhaling groot wordt geacht, legt de rechtbank naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging op. De man moet het slachtoffer daarnaast 6.000 euro schadevergoeding betalen aan het minderjarigs slachtoffer.

Oma Leonie, reageert aangeslagen. "Ik ben blij dat hij vastzit, maar teleurgesteld dat het geen 4 jaar is geworden." Ook het uitblijven van een hogere schadevergoeding zit haar dwars, omdat ze halsoverkop moest verhuizen om haar kleinzoon te beschermen. De kosten liepen hoog op en worden niet vergoed. "We hebben gedaan wat nodig was voor de veiligheid van mijn kleinzoon, maar nu moeten we financieel op de blaren zitten," zegt Leonie.