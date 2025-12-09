Zedendelinquent Robin S. opnieuw voor de rechter, woede bij familie slachtoffertje

Een pedoseksueel die eerder is veroordeeld voor meerdere zedendelicten, kon na zijn straf opnieuw toeslaan. Dinsdag stond Robin S. opnieuw voor de rechter voor seksueel misbruik van een jongen. De ouders en oma van de jongen vragen zich af hoe het kan dat deze man weer de fout in kon gaan. S. blijft alles ontkennen, maar er is veel bewijs. Het Openbaar Ministerie eist 42 maanden cel en tbs met dwangverpleging tegen de man.

Robin S. is geen onbekende voor justitie. Hij heeft al tien pedoseksuele delicten op zijn naam staan en was eerder veroordeeld en behandeld, maar toch werd het risico op herhaling als laag ingeschat. "Hij was net vrij toen hij de fout inging bij mijn kleinzoon. Dat maakt mij zo boos. Iemand met zo'n verleden moet nauwlettend in de gaten gehouden worden. Zo iemand moet altijd vast blijven zitten", vertelde oma Leonie Houthuijzen eerder aan Hart van Nederland.

Oma krijgt argwaan

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen oktober 2022 en april 2024. De ouders van het toen 9-jarige jongetje lagen in scheiding. Om het kind rust te bieden tijdens die periode, logeerde hij bij zijn oma. Oma Leonie, die vanwege kankerbehandelingen naar een 55-pluswoning verhuisde, raakte daar bevriend met Robin S. "Hij was eenzaam en ik heb hem toen aan mijn familie geïntroduceerd. Hij kon goed overweg met mijn kleinzoon en kon helpen als ik weer naar het ziekenhuis moest", vertelde ze eerder aan Hart van Nederland. Gaandeweg kreeg ze het gevoel dat er iets niet klopte. "Ik merkte dat hij jaloers en bezitterig deed als het ging om mijn kleinzoon."

Toen haar kleinzoon vertelde dat hij Robin S. met zijn geslachtsdeel zag spelen, en dat de buurman ook weleens met die van hem speelde, ging Leonie direct naar de politie. Via zijn ex en familieleden ontdekte ze vervolgens dat Robin S. eerder veroordeeld was voor kindermisbruik. Leonie wil anderen waarschuwen. "Iemand met zo'n verleden moet nauwlettend in de gaten gehouden worden. Zo iemand moet altijd vast blijven zitten."

Ontkennen

Het Openbaar Ministerie onderstreepte dat dinsdag in de rechtszaal: "Terwijl het jongetje gezellig bij de buurman op bezoek wilde, had de verdachte een hele andere agenda. Hij dacht alleen maar aan zichzelf en zijn eigen lustgevoel."

Tijdens het politieonderzoek vond de politie kinderporno op de computer van de verdachte, onder meer foto's van het jongetje. Toch blijft S. alles ontkennen. "Ik heb hem nooit in of op zijn onderbroek aangeraakt. Nooit."

Woede bij familie

Voor vader William is het allemaal moeilijk te verteren: "Afgrijselijk om hem aan te moeten horen en dat hij zijn woordje kon doen. Het was een vertrouwenspersoon die zich heeft getransformeerd naar een hele smerige man."

De rechter doet over twee weken uitspraak.