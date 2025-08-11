Echtgenoot verdacht van moord na vondst dode vrouw in Veldhoven

De echtgenoot van de vrouw die vorige week dood werd gevonden in een woning in Veldhoven wordt door justitie verdacht van moord dan wel doodslag. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigd. De rechter-commissaris besloot maandag dat de 34-jarige man twee weken langer vast blijft zitten.

De overleden vrouw (34) werd afgelopen vrijdag gevonden in haar woning aan de Leemsbroek in de Brabantse plaats. De politie vond haar nadat de verdachte vrijdagochtend op het politiebureau in Veldhoven had gezegd dat zijn vrouw dood in huis lag.

Ruzie

Omroep Brabant schrijft op basis van informatie van buurtbewoners dat de politie drie dagen voor het overlijden van de vrouw bij de woning aan de Leemsbroek langsging vanwege een ruzie. De politie wil dit niet bevestigen.

ANP