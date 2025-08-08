Dode vrouw (34) gevonden in woning Veldhoven, man (34) opgepakt

Crime
Vandaag, 14:42
In een woning in het Noord-Brabantse Veldhoven is vrijdagochtend een 34-jarige overleden vrouw gevonden. Dat meldt de politie. De vrouw is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen.
Het slachtoffer is de bewoonster van het huis aan de Leemsbroek. Een 34-jarige man uit dezelfde woonplaats is aangehouden. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.