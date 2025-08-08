Dode vrouw (34) gevonden in woning Veldhoven, man (34) opgepakt

In een woning in het Noord-Brabantse Veldhoven is vrijdagochtend een 34-jarige overleden vrouw gevonden. Dat meldt de politie. De vrouw is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen.

Het slachtoffer is de bewoonster van het huis aan de Leemsbroek . Een 34-jarige man uit dezelfde woonplaats is aangehouden. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend.