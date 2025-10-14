Vrouw (70) op scooter aangevallen door mannen op fatbikes

Een 70-jarige vrouw uit Tilburg is maandagavond door drie mannen van haar scooter geduwd. Dat laat de politie aan Hart van Nederland weten. Dat gebeurde toen ze op de Stokhasseltlaan in Tilburg-Noord in de richting van Loon op Zand reed. De mannen probeerden haar vervolgens te beroven.

Het incident vond rond 23.00 uur plaats, toen drie mannen op twee fatbikes het slachtoffer met scooter en al omver duwden. Twee mensen in een Renault Clio schoten te hulp en brachten de vrouw naar de huisartsenpost. Het slachtoffer raakte lichtgewond en haar scooter raakte behoorlijk beschadigd.

Het is nog onduidelijk of de mannen iets hebben buitgemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek en roept de twee getuigen die de vrouw hielpen op om zich te melden.