Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw (70) op scooter aangevallen door mannen op fatbikes

Crime

Vandaag, 11:40

Link gekopieerd

Een 70-jarige vrouw uit Tilburg is maandagavond door drie mannen van haar scooter geduwd. Dat laat de politie aan Hart van Nederland weten. Dat gebeurde toen ze op de Stokhasseltlaan in Tilburg-Noord in de richting van Loon op Zand reed. De mannen probeerden haar vervolgens te beroven.

Het incident vond rond 23.00 uur plaats, toen drie mannen op twee fatbikes het slachtoffer met scooter en al omver duwden. Twee mensen in een Renault Clio schoten te hulp en brachten de vrouw naar de huisartsenpost. Het slachtoffer raakte lichtgewond en haar scooter raakte behoorlijk beschadigd.

Het is nog onduidelijk of de mannen iets hebben buitgemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek en roept de twee getuigen die de vrouw hielpen op om zich te melden.

Lees ook

Grote explosie blaast voordeur uit woning in Rotterdam
Grote explosie blaast voordeur uit woning in Rotterdam
Bus van vermiste man (39) teruggevonden, 'Zag hem uitstappen en weglopen'
Bus van vermiste man (39) teruggevonden, 'Zag hem uitstappen en weglopen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.