Grote explosie blaast voordeur uit woning in Rotterdam

Crime

Vandaag, 07:52 - Update: 18 minuten geleden

Bij een woning in de Mathenesserstraat in Rotterdam heeft dinsdagavond een zware explosie plaatsgevonden. De klap was zo hevig dat de voordeur en ramen uit het pand werden geblazen, meldt een correspondent ter plaatse.

Hulpdiensten hielden aanvankelijk afstand, omdat voor de woning een rugzak lag die mogelijk gevaarlijk kon zijn. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. De tas bleek uiteindelijk leeg en vormde geen gevaar.

Kinderopvang

Buurtbewoners lieten eerder weten dat er in de getroffen woning een kinderopvang zou zitten maar de eigenaar van de woning meldt aan Hart van Nederland dat dit niet het geval is. De politie onderzoekt de toedracht van de explosie. Twee jongens zouden na de knal op een scooter zijn gevlucht richting Marconiplein. Ook de forensische opsporing doet onderzoek.

Door de ontploffing raakten ook woningen aan de overkant beschadigd; bij één huis vloog een voorwerp door het keukenraam. Er zijn geen gewonden gevallen.

