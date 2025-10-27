Man overleden in Tilburg na melding vechtpartij, verdachte opgepakt

De politie onderzoekt het overlijden van een 51-jarige man uit Tilburg zondagavond. Een 36-jarige verdachte is aangehouden en wordt verhoord, meldt de politie op X.

In een verklaring schrijft de politie dat er zondag om iets voor 19.30 uur een melding binnenkwam over een gevecht tussen twee mannen aan de Zomerstraat in Tilburg. De betrokkenen zouden kort daarna richting de Schouwburgring zijn gelopen. Agenten die op de melding afkwamen, zagen de verdachte lopen en hielden hem aan.

Op ongeveer hetzelfde tijdstip rukten hulpdiensten uit voor een reanimatie van een 51-jarige man, aldus de politie. Ondanks de inzet van hulpverleners overleed hij. De doodsoorzaak is nog onbekend. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer mogelijk een van de twee betrokkenen was bij het eerdere conflict aan de Zomerstraat, schrijft de politie.