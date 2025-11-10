Man (19) aangehouden voor poging tot doodslag bij schietpartij Tilburg

De politie heeft maandag een 19-jarige man uit Tilburg aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij in de Corellistraat in Tilburg van dinsdag 4 november. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Dinsdag rond 18.00 ontving de politie meerdere meldingen van schoten in de wijk. Bij de schietpartij raakten drie woningen en een auto beschadigd. In de straat werd een bloedspoor gevonden. Later die avond meldden zich twee gewonden mannen, een 22-jarige en 30-jarige Tilburger, in het ziekenhuis. Zij zijn aangehouden omdat ze vermoedelijk betrokken waren bij het schietincident.

Na het schietincident is de politie een zoektocht gestart naar de dader en werden de naam en beelden van de vermoedelijke schutter gedeeld. Dinsdag is de verdachte dus aangehouden. Hij is overgebracht naar een cellencomplex en wordt verhoord.

Onrust

De schietpartij veroorzaakte veel onrust in de wijk. De politie vraagt mensen die aanvullende informatie hebben nog steeds contact op te nemen. Mensen kunnen zich melden via 0800 - 7000.