Politie deelt naam en foto van vermoedelijke schutter Tilburg

Crime

Vandaag, 17:38 - Update: 1 uur geleden

De politie is dringend op zoek naar Badr Wong Tham Soeng, de vermoedelijke schutter van het schietincident aan de Corellistraat in Tilburg. Het geweld vond dinsdagavond plaats in een woonwijk, waar meerdere omwonenden de schoten hoorden. Uit voorzorg deelt de politie nu zowel de naam als de foto van de verdachte en waarschuwt dat hij vuurwapengevaarlijk is.

Het incident zorgde voor grote onrust in de buurt. De schoten raakten onder meer drie woningen en een auto. Op straat werden hulzen en een bloedspoor gevonden. Kort daarna meldden zich twee gewonde Tilburgers, van 22 en 30 jaar oud, bij het ziekenhuis. Zij zijn aangehouden omdat ze vermoedelijk betrokken waren bij het schietincident.

Badr Wong Tham Soeng. Beeld: Politie

Badr Wong Tham Soeng. Beeld: Politie

In de nacht na het schietincident doorzocht de politie nog een woning in dezelfde straat, maar daar werd niemand aangehouden. De recherche vermoedt dat meerdere personen bij het incident betrokken zijn. De zoektocht naar Badr wordt daarom met man en macht voortgezet.

De politie vraagt mensen die Badr hebben gezien of weten waar hij verblijft direct 112 te bellen. Wie andere informatie heeft die kan helpen bij het onderzoek, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem melden via 0800-7000. Het advies luidt om de man niet zelf te benaderen.

Door Redactie Hart van Nederland

