Man opgepakt in hotel in Sint-Michielsgestel na ruzie: verdacht van poging tot moord

In hotel De Ruwenberg in het Brabantse Sint-Michielsgestel is in de nacht van zondag op maandag een persoon aangehouden op verdenking van poging tot moord of doodslag. Dat meldt de politie op Instagram. De 40-jarige verdachte wordt daarnaast ook verdacht van zware mishandeling, vernieling en bedreiging.

Volgens het Instagrambericht werd de politie zaterdagnacht rond 01.30 uur gewaarschuwd vanwege een ruzie in het hotel. Ter plaatse werd de 40-jarige verdachte aangehouden.

In onderstaande video zie je welke straffen er zijn in Nederland:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Over de toedracht van het incident zijn nog geen details bekendgemaakt. Wel laat de politie weten dat de recherche de zaak in onderzoek heeft.