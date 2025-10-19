Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man opgepakt in hotel in Sint-Michielsgestel na ruzie: verdacht van poging tot moord

Man opgepakt in hotel in Sint-Michielsgestel na ruzie: verdacht van poging tot moord

Crime

Vandaag, 10:26 - Update: 58 minuten geleden

Link gekopieerd

In hotel De Ruwenberg in het Brabantse Sint-Michielsgestel is in de nacht van zondag op maandag een persoon aangehouden op verdenking van poging tot moord of doodslag. Dat meldt de politie op Instagram. De 40-jarige verdachte wordt daarnaast ook verdacht van zware mishandeling, vernieling en bedreiging.

Volgens het Instagrambericht werd de politie zaterdagnacht rond 01.30 uur gewaarschuwd vanwege een ruzie in het hotel. Ter plaatse werd de 40-jarige verdachte aangehouden.

In onderstaande video zie je welke straffen er zijn in Nederland:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Over de toedracht van het incident zijn nog geen details bekendgemaakt. Wel laat de politie weten dat de recherche de zaak in onderzoek heeft.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Twee aangehouden mannen rond vermissing 25-jarige Tijn blijven in cel
Twee aangehouden mannen rond vermissing 25-jarige Tijn blijven in cel
Twee vrouwen opgepakt voor datingfraude, buit ruim 550.000 euro
Twee vrouwen opgepakt voor datingfraude, buit ruim 550.000 euro

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.