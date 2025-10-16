Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee vrouwen opgepakt voor datingfraude, buit ruim 550.000 euro

Twee vrouwen opgepakt voor datingfraude, buit ruim 550.000 euro

Crime

Vandaag, 13:18

Link gekopieerd

De politie heeft twee vrouwen van 26 en 41 jaar uit Utrecht aangehouden op verdenking van datingfraude. Minstens 26 mensen deden aangifte tussen juni 2022 en oktober dit jaar. Samen verloren zij ruim 550.000 euro.

De verdachten bouwden via een datingplatform onder een valse naam een band op met de slachtoffers om geld of goederen van de slachtoffers te krijgen. De politie meldt dat de slachtoffers ook fysiek met de vrouwen afspraken. Bij die ontmoetingen, vaak met meerdere personen, vroegen de verdachten de slachtoffers bijvoorbeeld om spullen voor hen te kopen in verschillende winkels.

Na de aanhoudingen zijn drie locaties in Utrecht doorzocht. De politie heeft onder meer geld, sieraden en een auto in beslag genomen.

Door ANP

Lees ook

Tientallen Nederlanders opgelicht door nep-BN'ers: '30.000 euro overgemaakt aan nep-René Froger'
Tientallen Nederlanders opgelicht door nep-BN'ers: '30.000 euro overgemaakt aan nep-René Froger'
Valse sms'jes of appjes populair bij fraudeurs
Valse sms'jes of appjes populair bij fraudeurs
Datingfraudeurs draaien recordjaar: voor meer dan 7,6 miljoen afgetroggeld
Datingfraudeurs draaien recordjaar: voor meer dan 7,6 miljoen afgetroggeld

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.