Twee vrouwen opgepakt voor datingfraude, buit ruim 550.000 euro

De politie heeft twee vrouwen van 26 en 41 jaar uit Utrecht aangehouden op verdenking van datingfraude. Minstens 26 mensen deden aangifte tussen juni 2022 en oktober dit jaar. Samen verloren zij ruim 550.000 euro.

De verdachten bouwden via een datingplatform onder een valse naam een band op met de slachtoffers om geld of goederen van de slachtoffers te krijgen. De politie meldt dat de slachtoffers ook fysiek met de vrouwen afspraken. Bij die ontmoetingen, vaak met meerdere personen, vroegen de verdachten de slachtoffers bijvoorbeeld om spullen voor hen te kopen in verschillende winkels.

Na de aanhoudingen zijn drie locaties in Utrecht doorzocht. De politie heeft onder meer geld, sieraden en een auto in beslag genomen.