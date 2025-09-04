Meisje (14) belt 112 fluisterend vanuit toilet, man uit Oss (37) nam haar mee naar huis

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 3 jaar cel geëist tegen een 37-jarige man uit Oss. De man wordt verdacht van het vasthouden van een minderjarig meisje en poging tot verkrachting.

Op 14 maart dit jaar sprak de man het meisje op straat aan. Hij pakte haar bij de arm, nam haar mee in zijn auto en reed naar een coffeeshop in Den Bosch om cannabis te kopen. Daarna gingen ze naar zijn woning in Oss. Daar moest het slachtoffer onder dwang de softdrugs roken, terwijl de verdachte seksueel getinte opmerkingen maakte.

Toen de man boven in huis een condoom pakte, wist het meisje zich op te sluiten op het toilet. Daar belde ze 112. In het gesprek met de meldkamer fluisterde ze wat er was gebeurd, omdat ze bang was dat de man haar zou horen. Agenten konden haar telefoon uitpeilen en troffen haar korte tijd later in de woning aan. De verdachte werd ter plekke aangehouden, met twee erectiepillen in zijn broekzak.

DNA-bewijs aan binnenkant bh

Volgens het OM is de verklaring van het slachtoffer betrouwbaar en consequent. Ze kende de verdachte niet en had geen enkele reden om vrijwillig met hem mee te gaan. Forensisch onderzoek wees uit dat DNA van de verdachte is gevonden aan de binnenkant van haar bh, precies op de plek waar het meisje verklaarde dat hij haar had aangeraakt.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte het leven van het meisje "onherstelbaar beschadigd". Volgens het OM is daarom een lange celstraf op zijn plaats, zeker omdat de verdachte geen verantwoordelijkheid neemt voor wat hij heeft gedaan.