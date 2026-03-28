Man beroofd: ketting overleden vrouw van nek gerukt

Crime

Vandaag, 14:33

Een oudere man in Oisterwijk is vrijdag slachtoffer geworden van een brute straatroof, meldt de politie zaterdag. Op de Spoorlaan werd hij aangesproken door twee vrouwen, vermoedelijk van Roemeense afkomst. Eén van hen probeerde hem een kus te geven, waarna hij merkte dat de ketting van zijn overleden vrouw van zijn nek werd gehaald.

De vrouwen gingen er daarna vandoor en stapten in een auto die hard wegreed. Meerdere getuigen zagen het gebeuren. Eén van hen probeerde de auto nog te stoppen door ervoor te gaan staan, maar werd bijna aangereden. Omstanders noteerden het kenteken en belden direct de politie.

Niet veel later werden vier verdachten aangehouden bij een tankstation in Asten. Het gaat om twee mannen van 23 en 24 jaar en twee vrouwen van 24 en 26 jaar, allen van Roemeense afkomst en zonder verblijfplaats in Nederland. De ketting is nog niet teruggevonden.

Door Redactie Hart van Nederland

