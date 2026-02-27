Volg Hart van Nederland
Frituurvet is nieuw 'vloeibaar goud' voor dieven, ze sloegen ook toe bij John

Crime

Vandaag, 22:54

Je kunt er blijkbaar flink geld mee verdienen: frituurvet. Het is het nieuwe 'vloeibare goud' voor dieven. In België en Duitsland sloegen al frituurvetbendes toe, maar het afgelopen halfjaar was het ook in Nederland een aantal keren raak. In Veenendaal pompten dieven bij een snackbar zo'n 600 liter vet weg, een cafetaria in Wilnis was de sjaak en ook bij John Ynema van eetcafé De Smalle Kant sloegen de dieven toe.

In juli 2025 werd ingebroken bij het eetcafé van John Ynema. De buit? Een flinke hoeveelheid vet uit een vetvat met zo'n 250 liter frituurvet, vertelt hij in bovenstaande video. Van dat vet wordt biobrandstof gemaakt. Een vat van 100 liter levert een cafetariahouder op dit moment zo'n 70 tot 80 euro op.

Frans van Rooij, directeur van ProFri (Vereniging Professionele Frituurders), laat weten dat ze incidenteel horen over diefstallen in Nederland. Volgens hem gebeurt het vooral bij onze zuiderburen. "Wij hebben op dit moment geen bevestigde signalen dat er in Nederland een specifieke georganiseerde bende actief is. In Duitsland is wel bericht dat er bendes actief zijn en dat gestolen olie verhandeld wordt richting Nederland." Dat kan volgens Van Rooij navolging uitlokken, maar hij kan niet bevestigen dat dit in Nederland al structureel georganiseerd gebeurt.

Door Redactie Hart van Nederland

