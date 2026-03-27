Gestolen knuffelberen Utrecht plots terug, één nog weg

Crime

Vandaag, 09:45

De knuffelberen die dinsdagavond werden gestolen in Shoppingcenter Overvecht in Utrecht, zijn weer terug. Op één na zijn alle knuffelberen donderdagavond stilletjes teruggebracht. Het winkelcentrum gaf de daders 48 uur om de knuffels terug te brengen, voordat camerabeelden waarop de daders te zien zijn openbaar zouden worden gemaakt.

De knuffelberen waren bedoeld als prijzen voor een kleurwedstrijd voor kinderen. Lindsey van het centrummanagement reageerde na de diefstal diep teleurgesteld. "Dat de knuffels binnen een half uur zijn gestolen, is ongelooflijk triest. Gelukkig hebben we eerder die dag de kleurplaten al opgehaald, dus de kinderen krijgen alsnog een leuke prijs", zo vertelde ze aan Hart van Nederland.

Eén beertje ontbreekt

Eén beertje ontbreekt nog, maar het winkelcentrum is al lang blij dat de meeste knuffels weer veilig terug zijn. Het winkelcentrum laat vrijdag aan Hart van Nederland weten ervoor te kiezen "te geloven dat dit beertje inmiddels een goede plek heeft gevonden. Misschien hebben de daders het aan een kindje gegeven dat het hard nodig had. En als dat zo is, dan heeft dat ene beertje precies de bestemming gekregen waarvoor het bedoeld was: om een kind blij te maken."

Door Redactie Hart van Nederland

