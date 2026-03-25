Knuffelberen voor kinderen gestolen in Utrecht: 'Ongelooflijk triest'

Crime

Gisteren, 22:52

In Shoppingcenter Overvecht zijn dinsdagavond knuffelberen gestolen die bedoeld waren als prijzen voor een kleurwedstrijd voor kinderen. De diefstal is vastgelegd op camerabeelden. Het winkelcentrum geeft de dader 48 uur om de knuffels terug te brengen, anders worden de beelden openbaar gemaakt.

De knuffelberen zijn tussen 18.00 uur en 18.30 uur gestolen. Ze stonden tentoongesteld als prijzen voor de kleurplatenwedstrijd. Lindsey van het centrummanagement is diep teleurgesteld, laat ze weten aan Hart van Nederland. "Dat de knuffels binnen een half uur zijn gestolen, is ongelooflijk triest. Gelukkig hebben we eerder die dag de kleurplaten al opgehaald, dus de kinderen krijgen alsnog een leuke prijs."

Deadline

Het winkelcentrum geeft de 'helden', zoals ze de dader(s) noemen, tot vrijdagochtend de tijd om zich te melden. Dan moeten ze wel de knuffelberen meenemen naar het kantoor van het centrummanagement, in de gang bij de openbare toiletten. Doen ze dit niet, dat worden de beelden openbaar gemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

