Man probeert met pruik aan politie te ontkomen in Maashorst

Crime

Vandaag, 09:32

Een man uit Maashorst heeft zondag op een opmerkelijke manier geprobeerd om onder een controle van de politie uit te komen. Hij probeerde undercover te gaan door een pruik op te zetten, zo meldt de politie Maashorst op Instagram.

De man werd zaterdagnacht betrapt op autorijden terwijl hij onder invloed was van alcohol. Hij weigerde toen mee te werken aan een alcoholcontrole, waarop hij zijn rijbewijs moest inleveren.

Zondag werd de man opnieuw door de politie gesignaleerd, terwijl hij achter het stuur zat. Hij droeg toen een pruik in de hoop dat agenten hem niet zouden herkennen. Toch wist de politie direct met wie ze te maken hadden. "Gelukkig waren we goed uitgeslapen", laat de politie weten op Instagram.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In bovenstaande video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

