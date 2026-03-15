Snelheidsduivel 2 keer in 1 week tegen de lamp in Eindhoven: 'Verplicht op cursus'

Verkeer

Vandaag, 19:11

In Eindhoven kon een automobilist het hardrijden wel heel erg slecht laten. De 41-jarige man werd twee keer in amper een week betrapt op veel te hard rijden.

De politie hield de man een week eerder al aan omdat hij 41 kilometer te hard reed per uur. De hardrijder kreeg een bekeuring. Maar leerde daar blijkbaar weinig van, want even later was het weer raak.

Verplichte cursus

Zondagochtend reed de man weer veel te hard, dit keer 38 kilometer per uur te snel. Opnieuw door Eindhoven. De politie betrapte hem ook op meermaals rechts inhalen op de Boschdijk. Hij kreeg opnieuw bekeuringen en hij komt in aanmerking voor een EMG bij het CBR', meldt de politie.

De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) is een verplichte cursus na gevaarlijk rijgedrag die zeven weken duurt.

De Verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op X over de gebeurtenissen:

Door Redactie Hart van Nederland

