Tiener mishandeld in Brabantse Lepelstraat, twee mannen aangehouden

De politie heeft woensdag twee mannen van 30 jaar aangehouden in een onderzoek naar een mishandeling in het Brabantse Lepelstraat. De mannen worden verdacht van het mishandelen van een tiener in een park aan de Bloemendaalseweg.

De tiener werd die avond door twee mannen geslagen en geschopt. Het slachtoffer wist uiteindelijk hulp te krijgen, waarna de politie werd gebeld.

Tijdens het politieonderzoek kwamen twee verdachten in beeld, die zich woensdag meldden op het politiebureau. De twee mannen zijn direct aangehouden. Het politieonderzoek is nog altijd in volle gang, en de politie sluit niet meer aanhoudingen te verrichten.

