Verdachte poging tot verkrachting al maanden onvindbaar, politie deelt beelden

Crime

Vandaag, 10:22

De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van poging tot verkrachting bij een vrouw in Amsterdam. De man zou de vrouw hebben achtervolgd, geobserveerd en aangerand. Ondanks een intensief onderzoek van het Team Seksuele Misdrijven is de verdachte nog steeds niet gevonden.

Op vrijdag 20 juni stapt een vrouw rond 02.30 uur 's nachts de bus in op weg naar huis. Er stapt ook een man de bus in, die net als de vrouw bij de halte Burgemeester Fockstraat uitstapt. De man vraagt iets aan de vrouw waarna zij haar weg vervolgt.

De man blijft de vrouw volgen en schuilt zelfs achter een plantenbak om haar te observeren. Aan het einde van de Burgemeester Fockstraat merkt de vrouw de man op, en vertelt dit aan een vriend met wie ze op dat moment aan de telefoon is.

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er in Nederland zijn:

2:04

Intensief onderzoek

Bij de Burgemeester van Tienhovengracht wordt de vrouw in een zijstraat bij de Marsmanstraat aangerand door de man en bij haar keel gegrepen. Hij probeert seksuele handelingen bij haar te verrichten, maar zodra de vrouw om hulp schreeuwt, vlucht de verdachte weg. Buurtbewoners schieten te hulp en 112 wordt gealarmeerd.

Een intensief onderzoek van het Team Seksuele Misdrijven volgt, en rechercheurs proberen op verschillende manieren de verdachte op te sporen, maar tevergeefs. Woensdag besluit de politie om beelden van de verdachte te delen in de hoop de man op te kunnen sporen. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.

Verdachte aanranding en poging tot verkrachting Amsterdam. Beeld: Politie.

