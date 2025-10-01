NFI ontwikkelt methode om glijmiddel op te sporen na zedenmisdrijf

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een nieuwe onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee glijmiddel kan worden aangetoond na een zedenmisdrijf. Tot nu toe was dat niet mogelijk.

Het onderzoek wordt vooral ingezet bij vermoedens van verkrachting. Ook kan het helpen in zaken waarbij slachtoffers buiten bewustzijn zijn geraakt doordat er mogelijk iets in hun drankje is gedaan en zij zich niets meer kunnen herinneren.

belangrijk steunbewijs

Het aantonen van glijmiddel kan dienen als belangrijk steunbewijs in zedenzaken waarin geen DNA-sporen zijn gevonden, bijvoorbeeld wanneer een dader een condoom gebruikt heeft. Daarmee kan alsnog worden vastgesteld of er penetratie met een condoom heeft plaatsgevonden, aldus het NFI.

Voor de methode onderzocht het instituut meer dan honderd verschillende condooms en de chemische variaties in glijmiddelen, met name die op siliconenbasis. "Stel dat een verdachte van een verkrachting wordt aangehouden. Hij ontkent alles, maar in zijn jaszak vindt de politie een aangebroken verpakking condooms. Dan is het nu mogelijk om te onderzoeken of de samenstelling van dat glijmiddel overeenkomt met de sporen die bij het slachtoffer zijn gevonden," legt onderzoeker Marc van Bochove uit op de website van het NFI.

Volgens het NFI wordt dergelijk onderzoek wereldwijd nog nauwelijks toegepast. Het instituut kondigt daarom vervolgonderzoek aan.

ANP