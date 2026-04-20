Jongen die zwartrijdt in trein moet nog 8 jaar celstraf uitzitten in Italië

Crime

Vandaag, 13:16 - Update: 3 uur geleden

Een jongen die zondag werd aangehouden omdat hij zonder geldig vervoers- en legitimatiebewijs met de trein reisde, blijkt nog acht jaar celstraf te moeten uitzitten. Dat meldt de politie op Instagram. De jongen werd aangehouden door agenten in Den Bosch.

De Italiaanse jongen werd gezocht door de autoriteiten in zijn thuisland, nadat hij na 80 dagen was ontsnapt uit een gevangenis in Turijn. Daar zat hij een celstraf van 8 jaar uit voor meerdere strafbare feiten.

Voor de minderjarige jongen is een Europees arrestatiebevel afgegeven. Dat betekent dat hij na afronding van het onderzoek wordt overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten, waarna hij de rest van zijn straf moet uitzitten.

Door Redactie Hart van Nederland

