Enorme grenscontrole: 300 agenten controleren auto’s én treinen bij grensactie

Stilstaan bij de grens: sinds 2024 zijn we alweer gewend aan de heringevoerde grenscontroles. Maar donderdag vindt er een bijzonder grote controle plaats in het oosten van het land. Zo’n 300 agenten en douaniers zetten zowel auto’s als treinen aan de kant.

Bij de controles wordt grondig gezocht. Voertuigen worden volledig doorzocht, mede omdat sinds 1 januari ook verborgen ruimtes in voertuigen verboden zijn.

Wat treffen de agenten aan? Hart van Nederland was bij de controle aanwezig. Je ziet het in bovenstaande video.

Gezamenlijke actie

Wie denkt snel van Nederland naar Duitsland te kunnen rijden, komt mogelijk bedrogen uit. De grootschalige controle is namelijk een gezamenlijke actie van Nederlandse en Duitse autoriteiten. Volgens een politiewoordvoerder richt de actie zich vooral op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.