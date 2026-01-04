Verkeerschaos bij Beek bereikt piek, gemeente zet verkeersregelaars in

Beek, in Limburg, ervaart al geruime tijd verkeerschaos in het dorp door brandstoftoeristen en mensen die de Duitse grenscontroles willen omzeilen. Na een eerdere tijdelijke afsluiting van twee grensovergangen bij Duitsland, zette de gemeente Montferland dit weekend verkeersregelaars in. Want duidelijk is dat er dagelijks echt meer verkeer door het dorp gaat, dan dat het aan kan.

De gemeente heeft de afgelopen tijd meerdere teldagen gehad. Ze zijn bij de Zuider Markweg gaan staan, waar de meeste drukte steeds is. Er is geen enkele dag geweest het afgelopen jaar dat de drukte binnen de voorgeschreven capaciteit is gebleven. Op het hoogtepunt, op 17 oktober, zijn er 5480 voertuigen gesteld: dat is 548 procent van de capaciteit.

Landbouwsluis

"We zijn blij met de verkeersregelaars, anders had het hier eind december echt helemaal volgestaan", zegt bewoner Sebastiaan Gouw tegen Hart van Nederland. Maar, dat neemt de zorgen niet helemaal weg. We houden ons hart vast als de benzineprijzen hier omhoog gaan. Tankverkeer zal nog meer worden." Daar bovenop komt dat de grenscontroles van onze oosterburen nog tot maart 2026 gepland staan.

De hoop van bewoners is nu gevestigd op de komst van een eventuele landbouwsluis. Dat is een verkeersvoorziening waardoor de weg alleen beschikbaar is voor landbouwvervoer en niet het reguliere verkeer. Dat zou het sluipverkeer tegen kunnen gaan. De gemeente neemt daar in februari een besluit over.