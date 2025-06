Gemeente sluit op eigen houtje grens bij Beek vanwege verkeerschaos

De gemeente Montferland heeft tijdens het pinksterweekend op eigen initiatief twee grensovergangen bij Beek afgesloten. Aanleiding was de aanhoudende verkeersdrukte in het dorp, veroorzaakt door brandstoftoeristen, vakantieverkeer en Duitse grenscontroles. De maatregel werd genomen zonder overleg met de Nederlandse overheid, maar wel afgestemd met de Duitse gemeente Emmerik.

De afsluitingen golden op vrijdag, zaterdag en maandag. Alleen fietsers, landbouwverkeer en hulpdiensten mochten nog door. Volgens wethouder Jeanette Derksen was het ingrijpen nodig omdat de situatie uit de hand liep.

'Afvoerputje van de snelweg'

Inwoners van Beek waren vooral opgelucht dat het verkeer dit keer niet vastliep in het centrum. "De afgelopen weken kan ik het eigenlijk geen drukte meer noemen, het was chaos. We waren het afvoerputje van de snelweg. Het is heel fijn dat je weer even normaal je deur uit kan", zegt een bewoonster tegen Hart van Nederland. Tegelijk zorgde het afsluiten elders voor extra drukte, bijvoorbeeld in Elten en Babberich.

Of de afsluitingen een vervolg krijgen, is nog onduidelijk. De gemeente zegt te willen leren van deze proef, maar benadrukt dat de veiligheid en leefbaarheid in het dorp voorop staan.