'Opnieuw inval politie bij woning topcrimineel Jan B. in Hulten'

Aan de Hulteneindsestraat in Hulten is woensdagochtend opnieuw een grootschalig politieoptreden geweest. Voor de tweede keer in drie weken tijd vielen agenten het terrein van de beruchte Jan B. binnen, meldt Omroep Brabant. Er reden tientallen undercoverwagens het terrein op, waar agenten zich richtten op een loods en meerdere stacaravans.

De politie en de advocaat van B. willen vooralsnog niets zeggen over de inval van woensdagochtend, aldus de regionale omroep. Op dinsdagavond 27 mei was er al een inval op hetzelfde adres in het kader van een lopend onderzoek.

Jan B. is geen onbekende van justitie. Eerder zat de Hultenaar vier jaar in de gevangenis voor grootschalige wapenhandel. Hij zou wapens en munitie hebben geleverd die werden gebruikt bij liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, waaronder de beruchte moordaanslag in de Staatsliedenbuurt.

Schimmige praktijken

Op zijn woonterrein hebben verder jarenlang schimmige praktijken plaatsgevonden. Eind 2011 werd er een hennepkwekerij ontdekt en begin 2013 bleek er opnieuw een wietplantage te zijn. De schuur ging toen voor een jaar op slot.

In de zomer van 2015 werd de loods doorzocht in verband met de moord op de 51-jarige Freddy Janssen uit Valkenswaard. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en teruggevonden in het Markkanaal bij Den Hout. Na eerst een veroordeling werd B. in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. B. kwam ook nog in het nieuws omdat hij de burgemeester van Gilze en Rijen bedreigde.