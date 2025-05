Politie doet inval op terrein in Hulten, mogelijk pand van wapenhandelaar Jan B.

De politie heeft een inval gedaan bij een pand in Hulten. Het gaat volgens een videocorrespondent ter plaatse om de woning van wapenhandelaar Jan B., daar zijn meerdere invallen gedaan de afgelopen jaren.

Het is onduidelijk waarom er een inval door de politie heeft plaatsgevonden. Ook is het onduidelijk of iemand is gearresteerd. De politie was dinsdagavond niet bereikbaar. Ook kan er dus niet door autoriteiten bevestigd worden of de inval daadwerkelijk bij B. is geweest.

Jan B. is geen onbekende van justitie. Eerder zat de Hultenaar 4 jaar in de gevangenis voor grootschalige wapenhandel. Hij zou wapens en munitie hebben geleverd die werden gebruikt bij liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, waaronder de beruchte moordaanslag in de Staatsliedenbuurt.

Op zijn woonterrein hebben verder jarenlang schimmige praktijken plaatsgevonden. Eind 2011 werd er een hennepkwekerij ontdekt en begin 2013 bleek er opnieuw een wietplantage te zijn. De schuur ging toen voor een jaar op slot.

In de zomer van 2015 werd de loods doorzocht in verband met de moord op de 51-jarige Freddy Janssen uit Valkenswaard. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en teruggevonden in het Markkanaal bij Den Hout. Na eerst een veroordeling werd B. in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. B. kwam ook nog in het nieuws omdat hij de burgemeester van Gilze en Rijen bedreigde.

Terrein permanent sluiten

In de schuur werd in oktober 2016 ook een zak gevonden met 642 pillen die ketamine en amfetamine bevatten. Dat was toentertijd de druppel voor burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen. Hij wilde het terrein permanent sluiten, maar daar stak de rechter een stokje voor. Jan B. werd eind 2017 veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van Boelhouwer. De crimineel was in maart 2015 boos over een controle door een gemeente-ambtenaar en een agent op zijn boerderij. Toen bedreigde hij de ambtenaar, de agent en de burgemeester.