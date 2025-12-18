Volg Hart van Nederland
20 jaar cel en tbs geëist voor verkrachten en doden 75-jarige Yvonne

Vandaag, 13:06

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Breda twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Elias M. voor het verkrachten en doden van de 75-jarige Yvonne uit Halsteren.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 11 oktober 2023 gevonden in bosgebied 't Wasveld in haar woonplaats. Een dag eerder had zij daar gewandeld met haar echtgenoot, die eerder naar huis was gegaan vanwege een knieblessure. Volgens het OM is Yvonne daarna M. tegengekomen. De man verbleef destijds in een naburige ggz-instelling.

Niet psychotisch

Volgens het OM is bewezen dat M. het slachtoffer heeft gedood om de verkrachting te verhullen en ermee weg te komen (gekwalificeerde doodslag). Justitie gelooft niet dat M. psychotisch was toen hij de misdrijven pleegde, zoals de verdachte zelf heeft verklaard. Overigens heeft hij alleen bekend dat hij het slachtoffer heeft gewurgd; over de verkrachting wil hij niets zeggen. Volgens deskundigen is M. verminderd toerekeningsvatbaar en is het gevaar voor herhaling zeer hoog.

Volgens het OM is Yvonne slachtoffer geworden van "een seksueel levensdelict". Ook deze zaak bewijst voor het OM dat het recht van vrouwen zich "veilig te kunnen bewegen" en "overdag alleen in het bos te kunnen wandelen" ernstig onder druk staat. "Tientallen vrouwen komen jaarlijks om het leven door door mannen gepleegd geweld", aldus de officier van justitie. "Femicide is diepgeworteld in een wereld van masculiniteit en misogynie."

Beluister hieronder de nieuwste aflevering van de Hart van Nederland-podcast Vrouwenmoord:

Wil je in contact komen met de redactie van Vrouwenmoord? Dat kan via hvnlpodcast@talpanetwork.com.

M. verbleef destijds in een ggz-instelling. Hij werd in 2022 veroordeeld voor een verkrachting in Amsterdam tot tbs met dwangverpleging. Die zaak loopt nog in hoger beroep; in mei 2023 schorste het gerechtshof M.'s voorarrest, onder de voorwaarde dat hij zou worden opgenomen op de halfopen ggz-afdeling.

Door ANP

