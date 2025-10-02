Politie deelt herkenbare beelden relschoppers kampioensfeest PSV

De politie heeft dinsdag herkenbare beelden vrijgegeven van mannen die betrokken waren bij de zware rellen in Eindhoven op 18 mei, na het kampioensfeest van PSV. De verdachten kregen eerder de kans zich te melden, maar deden dat niet.

Tijdens de ongeregeldheden werd de politie zwaar belaagd. Agenten en de mobiele eenheid kregen zwaar vuurwerk, stenen en straatmeubilair naar zich toegegooid. Meerdere politiemensen raakten gewond en deden aangifte vanwege het geweld.

De recherche heeft intussen veel beeldmateriaal onderzocht en al enkele verdachten geïdentificeerd. Omdat nog niet iedereen is opgespoord, kan de politie later meer foto’s openbaar maken.