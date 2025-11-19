Eigenaresse jaagt overvallers snackbar uit met pollepel en heet vet in Eindhoven

Een cafetaria is Eindhoven is eind augustus doelwit geweest van een overval. Twee vermoedelijke tieners probeerden de zaak aan de Bredalaan in de Brabantse plaats te overvallen, maar hun plan mislukte toen de eigenaresse haar pollepel in de aanslag nam en dreigde de overvallers te besmeuren met frituurvet. In Opsporing Verzocht werden dinsdagavond beelden getoond.

Op zaterdagavond 30 augustus kwamen de daders binnen terwijl de vrouw de zaak aan het schoonmaken was. Eén van de overvallers trekt een groot mes waarmee hij de vrouw bedreigde, en de andere probeerde geld buit te maken uit de kassa. De vrouw liet het hier echter niet bij zitten en dreigde de pollepel met frituurvet over de mannen heen te gooien.

In onderstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Het gegil van de vrouw en de dreiging van de pollepel zorgden ervoor dat de overvallers vluchtten. Het tweetal ging er daarna vandoor in de richting van de Zeelsterweg, dezelfde kant als waar ze vandaan kwamen. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze vlak voor de overval nog even aan de overkant van de straat stonden, vermoedelijk om te checken of de kust veilig was.

De twee vielen op doordat ze opvallend warm waren aangekleed voor de tijd van het jaar. Eén van hen droeg bovendien een felgekleurde motorhelm. Mogelijk zijn ze na hun mislukte poging op een scooter gestapt. De politie hoopt dat mensen die iets is opgevallen, zich melden.

Signalement verdachten Geslacht: man

Postuur: normaal

Huidskleur: licht/licht getint

Jas: donker(blauw) met capuchon

Broek: donkere trainingsbroek

Handschoenen: felblauw, plastic

Schoenen: zwart

Wapen: mes

Bijzonderheden: gezichtsbedekking

Geslacht: man

Postuur: normaal

Huidskleur: licht/licht getint

Jas: donkere jas met capuchon

Broek: donkere trainingsbroek

Schoenen: grijze New Balance-sportschoenen

Helm: meerkleurige integraalhelm merk Shiro Bron: politie

In een item van Opsporing Verzocht is te zien dat de vrouw, die de snackbar al 25 jaar runt met haar echtgenoot, de overvallers weet weg te jagen met een pollepel vol frituurvet: