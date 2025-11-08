Terug

35-jarige Bredanaar opgepakt na overval op drogist met groot mes

Crime

Vandaag, 14:29 - Update: 20 minuten geleden

Zaterdagmiddag heeft een man een overval gepleegd op het filiaal van drogist Trekpleister aan de Kerkwerve in Etten-Leur. De dader had een groot keukenmes bij zich.

Het is nog onbekend of de man iets heeft buitgemaakt. De winkel is tijdelijk gesloten en er hangt een briefje op het raam.

Aangehouden

De politie heeft een 35-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval. Ze bedanken iedereen die heeft meegezocht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

