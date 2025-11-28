Dode vrouw in woning Eindhoven gevonden, politie houdt verdachte aan

Crime
Vandaag, 19:35
In Eindhoven is in een woning een overleden vrouw aangetroffen. Dat meldt de politie op X, die vermoedt dat het om een misdrijf gaat. Een verdachte is aangehouden.
Het lichaam werd aangetroffen na een melding van een reanimatie in een woning aan de Cantecleerstraat in Woensel-Noord. Rechercheurs en forensisch specialisten onderzoeken de woning in de Brabantse plaats.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.