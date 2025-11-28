Dode vrouw in woning Eindhoven gevonden, politie houdt verdachte aan

In Eindhoven is in een woning een overleden vrouw aangetroffen. Dat meldt de politie op X, die vermoedt dat het om een misdrijf gaat. Een verdachte is aangehouden.

Het lichaam werd aangetroffen na een melding van een reanimatie in een woning aan de Cantecleerstraat in Woensel-Noord. Rechercheurs en forensisch specialisten onderzoeken de woning in de Brabantse plaats.