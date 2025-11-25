Man (65) overleden in Schiedam, vrouw (64) aangehouden

Een 65-jarige man is maandagavond overleden op de Schiedamsestraat in Schiedam. Een vrouw van 64 is aangehouden.

Agenten vonden maandagavond een man bewusteloos aan in een woning. De 65-jarige werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Wat er precies in de woning is gebeurd, is nog onduidelijk.

D e politie heeft de 64-jarige vrouw aangehouden die ook in het huis aanwezig was. Een woordvoerder vertelt Hart van Nederland dat alle scenario's nog openliggen "We kunnen niets uitsluiten en er zijn heel veel vraagtekens. We doen uitvoerig onderzoek."