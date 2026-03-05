Volg Hart van Nederland
Brute mishandeling en ontvoering in Eindhoven blijkt grap gemaakt uit 'verveling'

Crime

Vandaag, 21:31

In Eindhoven zagen omstanders woensdagavond hoe een man op straat achterna werd gezeten, mishandeld werd, en daarna tegen zijn wil in zwaargewond in een auto werd gesleurd. De situatie vond plaats naast de hogeschool. Het klinkt ernstig, en dat is het ook, tenzij het in scène is gezet. En dat lijkt in deze situatie het geval te zijn.

Het Eindhovens Dagblad meldt donderdag dat het zou gaan om een grap. Nadat omstanders de politie hadden ingelicht over het voorval, gingen zo'n twintig agenten met de melding aan de slag. Als de politie de woning van de 'verdachte' binnenvalt, wordt al snel duidelijk hoe de vork in de steel zit. Zowel het 'slachtoffer' als de 'verdachte' geven namelijk al snel toe dat het gaat om een grap.

'Uit verveling'

Zo'n twintig politiemensen zijn de hele avond en een groot deel van de nacht bezig geweest met de melding. De grap zou gemaakt zijn 'uit verveling'. Momenteel wordt onderzocht of er er voldoende aanleiding is om namens de politie een rekening te sturen voor de agenten die in dienst waren en ten tijde van de 'ontvoering' geen ander werk konden doen.

Door Redactie Hart van Nederland

