Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vier verdachten opgepakt na snelkraak bij juwelier Wijchen

Crime

Vandaag, 10:03 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Een juwelier aan de Spoorstraat in Wijchen is donderdagochtend vroeg doelwit geweest van een snelkraak. De politie hield korte tijd later vier verdachten aan. Of er sieraden of andere kostbaarheden zijn buitgemaakt, is nog niet bekend.

De melding van de inbraak kwam rond 06.00 uur binnen bij de politie. Agenten gingen direct ter plaatse en startten een onderzoek bij de winkel. Wat er precies is gebeurd in de zaak, wordt nog uitgezocht.

De politie kwam al snel uit bij vier verdachten. Ongeveer een uur na de melding konden zij worden aangehouden in Tiel. De verdachten zijn vervolgens overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Over hun identiteit en leeftijd is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of zij uit de regio komen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.