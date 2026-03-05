Vier verdachten opgepakt na snelkraak bij juwelier Wijchen

Een juwelier aan de Spoorstraat in Wijchen is donderdagochtend vroeg doelwit geweest van een snelkraak. De politie hield korte tijd later vier verdachten aan. Of er sieraden of andere kostbaarheden zijn buitgemaakt, is nog niet bekend.

De melding van de inbraak kwam rond 06.00 uur binnen bij de politie. Agenten gingen direct ter plaatse en startten een onderzoek bij de winkel. Wat er precies is gebeurd in de zaak, wordt nog uitgezocht.

De politie kwam al snel uit bij vier verdachten. Ongeveer een uur na de melding konden zij worden aangehouden in Tiel. De verdachten zijn vervolgens overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Over hun identiteit en leeftijd is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of zij uit de regio komen.