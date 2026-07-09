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Verdachte ex-wijkagent die politiegegevens zou hebben gelekt komt vrij

Crime

Vandaag, 14:15

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De rechtbank in Breda heeft donderdag besloten het voorarrest van Erwin van E. (62) te schorsen. De voormalige vloggende wijkagent uit Tilburg wordt ervan verdacht jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen te hebben doorgespeeld. Ook zijn vriendin en medeverdachte Kaylee van O. (24) mag vanaf vrijdagmiddag de gevangenis verlaten. Beiden zaten sinds 8 januari vast.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In bovenstaande video leggen we dat voor je uit.

Van E. overtuigde de rechtbank dat er in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel een aanslag op zijn leven is beraamd. In een van de werkzalen is woensdag een zelfgemaakt steekwapen gevonden, vertelde hij.

"Buiten loop ik geen gevaar meer, maar binnen loop ik wel gevaar", zei Van E. De rechtbank volgde zijn redenering en noemde de huidige detentie een bijzondere omstandigheid. "Het maakt dat detentie voor u meer belastend is dan voor een gemiddelde verdachte."

Contactverbod slachtoffers

De rechtbank heeft aan de schorsing tal van voorwaarden verbonden. Beide verdachten moeten aanwezig zijn bij komende zittingen en krijgen een meldplicht bij de reclassering. Tevens is aan hen een contactverbod opgelegd met slachtoffers. Bij Van O. komt daar nog een verbod op kansspelen bij. Ook moet ze meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek.

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Van E. en zijn vriendin zouden tussen januari 2023 en januari 2026 namen en kentekens hebben doorgespeeld aan criminelen, naast informatie over bedreigde personen en signalementen. Het ging onder meer om informatie over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne, waarover een groot crimineel conflict speelde, de ontvoering van een vrouw in Hoofddorp in oktober, een ontvoering in Waalwijk en een explosie bij een huis in Goirle in juli vorig jaar.

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen de vrijlating, evenals de advocaten van de slachtoffers.

Door ANP

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