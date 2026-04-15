Verdachte wijkagent zwijgt over lekken politiegegevens

Vandaag, 13:34

Wijkagent Erwin van E. (62) uit Tilburg, die wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen, zal voorlopig geen verdere verklaringen afleggen. Dat zei zijn advocaat woensdag tijdens een eerste inleidende zitting in Breda.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van E. erkend dat hij informatie heeft opgezocht, maar ontkent hij dat hij die structureel heeft gedeeld of daar geld voor heeft ontvangen. "Verklaringen van verdachte brengen ons niet verder, helaas", aldus de officier van justitie.

Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? In deze video leggen we het voor je uit:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Gevoelige informatie

De verdachte en zijn vriendin en medeverdachte Kaylee van O. zouden tussen 2023 en januari 2026 gevoelige gegevens hebben doorgespeeld aan criminelen. Het gaat onder meer om namen, kentekens, informatie over bedreigde personen en signalementen.

Volgens de advocaat van Van E. werd hij benaderd door een man die hem zou hebben beloofd miljonair te maken, maar daar is volgens hem niets van terechtgekomen.

Medeverdachte Van O. was niet aanwezig bij de zitting en heeft tot nu toe weinig verklaringen afgelegd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

