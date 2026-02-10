Volg Hart van Nederland
Tilburgse wijkagent langer vast, verdacht van lekken naar criminelen

Crime

Vandaag, 18:18

De 61-jarige politiemedewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant die in januari is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij tegen betaling vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen heeft gelekt "ten gunste van verschillende criminele samenwerkingsverbanden". Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Volgens het OM heeft de man dit "gedurende een lange periode" gedaan. In hetzelfde onderzoek is ook een 23-jarige vrouw aangehouden. Justitie beschouwt haar als medepleger. De raadkamer van de rechtbank heeft vorige maand al bepaald dat het tweetal negentig dagen in voorarrest moet blijven. De vrouw is tegen die beslissing in hoger beroep gegaan, maar dat loopt nog.

Vloggende wijkagent

Het OM kon eerder in het belang van het onderzoek niets zeggen over de aard van de verdenking tegen beiden. Het onderzoek van de Rijksrecherche loopt nog. Volgens Omroep Brabant gaat het over wijkagent Erwin uit Tilburg. Hij is in de stad welbekend onder de mensen door zijn vlogs op Instagram. Daar gaf hij dagelijks een kijkje in zijn politiewerk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

