Burgemeester van Breda doet aangifte na doodsbedreigingen

Burgemeester van Breda Paul Depla gaat aangifte van doodsbedreiging. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Bij een kroeg aan de Meidoornstraat in het westen van de stad hing zondag enige tijd een spandoek met de tekst 'Depla dood'. De gemeente noemt de doodsbedreiging 'onacceptabel'.

De woordvoerder van de regionale omroep meldt dat de burgemeester dinsdag aangifte gaat doen van doodsbedreigingen van NAC-supporters. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord wilden supporters samenkomen in een café in Breda voor een zogenoemde pre-party.

Maatregelen bij onrust

De gemeente had vooraf al gewaarschuwd dat er bij onrust maatregelen zouden volgen. Daarom besloten de café-eigenaren het feest uiteindelijk af te gelasten. Toch kwam een groep supporters samen bij het café aan de Meidoornstraat. Daarbij hing enige tijd een spandoek met de tekst 'Depla dood'.

De bijeenkomst was niet door de gemeente verboden, legt een woordvoerder uit. Volgens de gemeente kan het afgelasten van de pre-party wel de aanleiding zijn geweest voor de bedreiging.

De burgemeester doet dinsdag aangifte, zowel tegen de makers van het doek als tegen het café waar het spandoek werd opgehangen.