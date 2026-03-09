Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Burgemeester van Breda doet aangifte na doodsbedreigingen

Burgemeester van Breda doet aangifte na doodsbedreigingen

Crime

Vandaag, 14:25 - Update: 18 minuten geleden

Link gekopieerd

Burgemeester van Breda Paul Depla gaat aangifte van doodsbedreiging. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Bij een kroeg aan de Meidoornstraat in het westen van de stad hing zondag enige tijd een spandoek met de tekst 'Depla dood'. De gemeente noemt de doodsbedreiging 'onacceptabel'.

De woordvoerder van de regionale omroep meldt dat de burgemeester dinsdag aangifte gaat doen van doodsbedreigingen van NAC-supporters. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord wilden supporters samenkomen in een café in Breda voor een zogenoemde pre-party.

Maatregelen bij onrust

De gemeente had vooraf al gewaarschuwd dat er bij onrust maatregelen zouden volgen. Daarom besloten de café-eigenaren het feest uiteindelijk af te gelasten. Toch kwam een groep supporters samen bij het café aan de Meidoornstraat. Daarbij hing enige tijd een spandoek met de tekst 'Depla dood'.

De bijeenkomst was niet door de gemeente verboden, legt een woordvoerder uit. Volgens de gemeente kan het afgelasten van de pre-party wel de aanleiding zijn geweest voor de bedreiging.

De burgemeester doet dinsdag aangifte, zowel tegen de makers van het doek als tegen het café waar het spandoek werd opgehangen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Vier NAC-supporters opgepakt na rellen: burgemeester en club bieden excuses aan
Vier NAC-supporters opgepakt na rellen: burgemeester en club bieden excuses aan
Vier NAC-supporters nog vast na 'absurde' aanval op horecamedewerkers de Kuip
Vier NAC-supporters nog vast na 'absurde' aanval op horecamedewerkers de Kuip

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.