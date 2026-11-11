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Flinke schade bij juwelier in Boxmeer na ramkraak, politie zoekt daders

Crime

Vandaag, 09:55

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Bij een juwelier aan de Steenstraat in Boxmeer is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. Het is nog niet duidelijk of er buit is gemaakt. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de daders.

Rond 03.40 uur ramde een auto twee containers tegen de gevel van de juwelier. De klap zorgde voor veel schade aan het pand. De gebruikte auto is na de ramkraak achtergelaten bij de zaak. Het is nog niet bekend of de daders de juwelier zijn binnengegaan.

Geen signalement

De politie heeft nog geen signalementen van de daders. Mensen die meer weten of camerabeelden hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 - 8844.

Door Redactie Hart van Nederland

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