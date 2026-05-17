Flinke ravage na ramkraak bij winkel in Boxmeer, daders spoorloos

Crime

Vandaag, 07:24

Een winkel aan de Steenstraat in Boxmeer is in de nacht van zaterdag op zondag flink beschadigd geraakt door een ramkraak. Volgens de politie zijn de daders na de kraak gevlucht in de auto waarmee het pand werd geramd. Die wagen zou daarbij zelf ook zwaar beschadigd zijn geraakt.

Wat er precies is meegenomen, is nog niet bekend. Niemand raakte gewond bij de ramkraak, meldt de politie. Foto's die Omroep Brabant publiceerde laten zien dat de schade aan het pand groot is. Volgens de omroep gaat het om een vestiging van Ici Paris XL.

Politie zoekt vluchtauto

De politie onderzoekt de zaak en heeft nog niemand aangehouden. Agenten zijn specifiek op zoek naar de auto die bij de ramkraak is gebruikt. Door de klap tegen het pand vermoedt de politie dat het voertuig duidelijke schade heeft opgelopen.

Mensen die iets verdachts hebben gezien rond de Steenstraat in Boxmeer worden gevraagd zich te melden. Ook camerabeelden van bijvoorbeeld deurbelcamera's of dashcams kunnen volgens de politie belangrijk zijn voor het onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

