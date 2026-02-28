Volg Hart van Nederland
Opmerkelijk snelle vondst van gestolen bedrijfsauto door oplettende medewerker

Crime

Vandaag, 17:31

In Bergen op Zoom is zaterdag een gestolen bedrijfsauto binnen enkele uren teruggevonden. Dat gebeurde dankzij een oplettende medewerkster van het bedrijf.

Zij zag de opvallende bedrijfswagen een paar straten verderop rijden, maar merkte dat de logostickers waren verwijderd, schrijft Omroep Brabant. Ook herkende zij de inzittenden niet. De medewerkster waarschuwde direct haar werkgever, die vervolgens ontdekte dat een van de bedrijfsauto’s inderdaad was verdwenen.

Verdacht van heling

De eigenaar schakelde de politie in en gaf het kenteken door. Agenten gingen op zoek naar het voertuig en kregen het rond 13.30 uur in het vizier op de A4 bij Woensdrecht. De bestuurder kreeg een stopteken en zette de auto langs de weg stil.

In het voertuig zaten een 40-jarige man uit Bergen op Zoom en een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zijn aangehouden op verdenking van heling en overgebracht naar een politiecellencomplex voor verhoor.

De eigenaar van het bedrijf heeft aangifte gedaan van diefstal.

