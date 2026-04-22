Rijinstructeur vraagt leerling om hard te rijden, politie vordert rijbewijs in

Stel je voor: tijdens je rijles vraagt je instructeur om zo hard gas te geven dat je geflitst wordt. Dat klinkt misschien gek, maar in Bergen op Zoom heeft deze situatie echt plaatsgevonden. Daar werd een automobilist geflitst die meer dan 50 kilometer per uur te hard reed, in opdracht van de rijinstructeur.

De politie van Bergen op Zoom meldt op Instagram dat de automobilist tijdens een rijles van zijn instructeur de opdracht had gekregen om zo hard door te rijden dat hij of zij geflitst werd. Uiteindelijk gebeurde dat ook en vond er een overschrijding van meer dan 50 kilometer per uur plaats.

De overtreding gebeurde tijdens de zogeheten flitsmarathon van de politie. Die vond vorige week plaats, waarbij de politie in veel Europese regio’s extra op de snelheid ging letten van automobilisten. Aangezien de rijinstructeur de juridisch bestuurder is, is zijn rijbewijs ingevorderd.

Naast dat het rijbewijs van de instructeur is ingevorderd, kennen we in Nederland ook nog andere straffen.