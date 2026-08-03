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Man (20) uit Bergen op Zoom vast op verdenking van terrorisme

Crime

Vandaag, 17:04

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Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden op verdenking van terrorisme. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij zich mogelijk aansluiten bij ISKP, een van oorsprong Afghaanse tak van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS).

De man werd donderdagavond aangehouden en blijft nog twee weken langer vastzitten, bepaalde de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam maandag.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

De verdachte zou in contact staan met personen die aansturen op het plegen van aanslagen namens ISKP en had volgens het OM plannen om uit te reizen. Hij is op basis van deze informatie nog dezelfde dag in zijn woonplaats aangehouden door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

Door ANP

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