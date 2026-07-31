Drie jeugdige terreurverdachten blijven langer vast na mogelijke aanslagplannen

Drie verdachten die worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag blijven twee weken langer vast. Dat meldt de rechtbank Rotterdam. De jongens in de leeftijd van 16 tot 19 jaar oud werden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De verdachten werden in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. De aanhoudingen volgden na informatie van de AIVD.

De jongemannen werden van hun bed gelicht door de Dienst Speciale Interventies (DSI), hoe dat eraan toe ging zie je in de bovenstaande video.

Volgens het Openbaar Ministerie is er geen concreet doelwit of moment voor een aanslag vastgesteld. Het onderzoek naar de verdachten loopt nog.

Eerder in beeld vanwege terrorisme

Twee van de drie verdachten zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij de derde verdachte waren volgens het Openbaar Ministerie ook eerder verdenkingen van terrorismefeiten.