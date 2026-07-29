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Antiterreureenheid valt woningen binnen in Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam

Crime

Vandaag, 08:51

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De Dienst Speciale Interventies (DSI) is in de nacht van dinsdag op woensdag woningen binnengevallen in Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. De antiterreureenheid heeft meerdere mensen opgepakt, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan Hart van Nederland.

Aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven werd dinsdagnacht een voordeur opgeblazen en een woning binnengevallen. De beelden zie je op bovenstaande video. Daarbij werd man werd aangehouden die vervolgens geboeid en geblinddoekt werd afgevoerd. In Rotterdam werd op datzelfde moment ook een inval gedaan. Daarbij werd ook een man opgepakt.

In totaal zijn drie jongens en mannen tussen de 16 en 19 jaar oud opgepakt. De verdachten worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

'Aanhanger IS'

Volgens het Eindhovens Dagblad zou de man die is aangehouden aan de Jan van Eyckgracht de 19-jarige man zijn, die 3 jaar geleden ook al werd opgepakt en werd veroordeeld. Hij zou een aanhanger van IS zijn, met plannen om een aanslag te plegen. Het is niet duidelijk of de inval opnieuw om de 19-jarige man en om een terreurdreiging draait.

Het OM laat aan Hart van Nederland weten dat beide invallen met elkaar te maken hebben en dat er een aantal aanhoudingen is verricht. De afdeling terrorisme doet onderzoek naar de invallen. De politie laat aan Hart van Nederland weten niets te kunnen zeggen vanwege het lopende onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

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